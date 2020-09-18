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    18 сентября 2020, 10:42

    Мировые цены на нефть подросли

    Алена Макаренко

    Мировые цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов 18 сентября. Об этом сообщил сайт RT.
    Мировые цены на нефть подросли

    На лондонской бирже ICE Futures октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI увеличились в цене на 0,59% по сравнению с закрытием предыдущей сессии. Теперь баррель стоит 41,21 доллара.

    Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре возросли на 0,62% — до 43,57 доллара за баррель.

    Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) призвал государства, участвующие в сделке по ограничению добычи нефти, быть готовыми принимать дальнейшие меры по стабилизации рынка при необходимости.

    Накануне снизились запасы нефти в США. Американское министерство энергетики 16 сентября сообщило, что на прошлой неделе коммерческие запасы топлива в стране упали на 4,39 миллиона баррелей — до 496,04 миллиона баррелей. Товарные запасы бензина сократились на 381 тысячу баррелей и составили 231,52 миллиона баррелей.

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