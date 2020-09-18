Мировые цены на нефть подросли

На лондонской бирже ICE Futures октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI увеличились в цене на 0,59% по сравнению с закрытием предыдущей сессии. Теперь баррель стоит 41,21 доллара.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре возросли на 0,62% — до 43,57 доллара за баррель.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) призвал государства, участвующие в сделке по ограничению добычи нефти, быть готовыми принимать дальнейшие меры по стабилизации рынка при необходимости.

Накануне снизились запасы нефти в США. Американское министерство энергетики 16 сентября сообщило, что на прошлой неделе коммерческие запасы топлива в стране упали на 4,39 миллиона баррелей — до 496,04 миллиона баррелей. Товарные запасы бензина сократились на 381 тысячу баррелей и составили 231,52 миллиона баррелей.