Средняя потребительская стоимость бензина выросла в России. За неделю с 19 по 25 апреля цены на топливо увеличились на две копейки. Об этом с своем докладе сообщил Росстат.

«Рост цен на бензин автомобильный отмечен в 22 центрах субъектов Российской Федерации. Более всего он подорожал в Салехарде — на 0,6%», — отметило ведомство в докладе «Об объеме производства нефтепродуктов с 19 по 25 апреля 2021 года и потребительских ценах на них».

Согласно документу, бензин марки АИ-98 подорожал с 55,20 до 55,22 рубля. Также на две копейки выросла цена на бензин марок АИ-95 и АИ-92. Стоимость составила 48,56 и 44,97 рубля соответственно. Дизельное топливо стало стоить дороже на одну копейку, достигнув отметки 49,52 рубля.

«Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в Тамбове — на 0,4% и Новосибирске — на 0,1%. В Москве за прошедший период цены на бензин автомобильный не изменились, в Санкт-Петербурге — выросли на 0,1%», — сообщили в Росстате.

Ранее правительство начало формальную подготовку к запрету вывоза бензина из России. Топливо хотят внести в список товаров, экспорт которых могут на время ограничить.