«Троллейбус памяти» поехал по Севастополю

Акция, приуроченная ко Дню Победы — «Троллейбус памяти», стартовала в Севастополе. Об этом сообщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Павел Иено, написал «Новый Севастополь».

На каждом маршруте будет курсировать троллейбус. В нем разместят информацию об участниках Великой Отечественной войны — жителях Севастополя, в том числе бывших сотрудниках предприятия

Для проекта работники музея предприятия тщательно изучили материал из архивов. Также они пообщались с родственникам героев, чтобы уточнить данные.

Главная цель акции — сохранение памяти о ветеранах Великой Отечественной войны и патриотическое воспитание молодежи. Проект реализовал ГУП «Севэлектроавтотранс имени А. С. Круподерова».

Ранее региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами по всей России присоединились к кампании по бесплатному вывозу отходов для ветеранов ВОВ.