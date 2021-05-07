«Самое малое, что мы можем сделать». Вывоз отходов для ветеранов ВОВ сделали бесплатным

Региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами по всей России присоединяются к кампании, снимающей с ветеранов Великой Отечественной войны обязанность оплачивать услуги по вывозу отходов. Акцию запустил Гражданский актив при Российском экологическом операторе.

На старте акцию поддержал регоператор ООО «ЭкоЮг» и отменил с 1 мая оплату для ветеранов, которые проживают в Новороссийске и Геленджике.

По словам соорганизатора Гражданского актива при РЭО Тимура Татьянченко, инициатива «ЭкоЮг» — это пример эффективного взаимодействия общественных организаций и регоператоров. «Осознавая долг перед ветеранами ВОВ, бизнес ведет себя социально ответственно. Это важно как для поддержки этих категорий граждан, так и для патриотического воспитания молодого поколения», — говорит Татьянченко.

К кампании присоединился и регоператор Кемеровской области «Чистый Город Кемерово». Как заявил его директор Олег Ратаев, нет такой семьи в России и в Кузбассе, кого бы война обошла стороной. «Отменить плату за обращение с ТКО для ветеранов ВОВ — самое малое, что мы можем сделать как региональный оператор», — считает Ратаев, директор ООО «Чистый Город Кемерово».

Не остался в стороне и Новосибирский регоператор ООО «Экология — Новосибирск». С 1 мая 2021 для ветеранов ВОВ, проживающих в регионе, услуга по обращению с ТКО — бесплатная.

А в Ставропольском крае регоператор «ЖКХ» отменил плату за услугу для ветеранов еще с июля 2019 года.

Более того, сейчас регоператор Рязанской области вместе с министерством ТЭК и ЖКХ области тоже прорабатывают вопрос предоставления льгот с лета этого года. Инициативу по отмене оплаты для ветеранов обсуждают и регоператоры Башкирии, Ростова и Татарстана.