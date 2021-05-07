facebook_pixel
    07 мая 2021, 11:51

    «Самое малое, что мы можем сделать». Вывоз отходов для ветеранов ВОВ сделали бесплатным

    Редакция сайта 360°

    Региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами по всей России присоединяются к кампании, снимающей с ветеранов Великой Отечественной войны обязанность оплачивать услуги по вывозу отходов. Акцию запустил Гражданский актив при Российском экологическом операторе.

    «Самое малое, что мы можем сделать». Вывоз отходов для ветеранов ВОВ сделали бесплатным

    На старте акцию поддержал регоператор ООО «ЭкоЮг» и отменил с 1 мая оплату для ветеранов, которые проживают в Новороссийске и Геленджике.

    По словам соорганизатора Гражданского актива при РЭО Тимура Татьянченко, инициатива «ЭкоЮг» — это пример эффективного взаимодействия общественных организаций и регоператоров. «Осознавая долг перед ветеранами ВОВ, бизнес ведет себя социально ответственно. Это важно как для поддержки этих категорий граждан, так и для патриотического воспитания молодого поколения», — говорит Татьянченко.

    К кампании присоединился и регоператор Кемеровской области «Чистый Город Кемерово». Как заявил его директор Олег Ратаев, нет такой семьи в России и в Кузбассе, кого бы война обошла стороной. «Отменить плату за обращение с ТКО для ветеранов ВОВ — самое малое, что мы можем сделать как региональный оператор», — считает Ратаев, директор ООО «Чистый Город Кемерово».

    Не остался в стороне и Новосибирский регоператор ООО «Экология — Новосибирск». С 1 мая 2021 для ветеранов ВОВ, проживающих в регионе, услуга по обращению с ТКО — бесплатная.

    А в Ставропольском крае регоператор «ЖКХ» отменил плату за услугу для ветеранов еще с июля 2019 года.

    Более того, сейчас регоператор Рязанской области вместе с министерством ТЭК и ЖКХ области тоже прорабатывают вопрос предоставления льгот с лета этого года. Инициативу по отмене оплаты для ветеранов обсуждают и регоператоры Башкирии, Ростова и Татарстана.