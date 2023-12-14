Транспорт 14 декабря 2023, 11:29 «Тройку» с пешеходной «зеброй» выпустили в Москве Дептранс Москвы: ЦОДД и метрополитен выпустили «Тройку» с пешеходной «зеброй» Фото: дептранс Москвы

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ЦОДД совместно с Московским метрополитеном выпустили «Тройку» с пешеходной «зеброй». Об этом сообщил глава столичного дептранса Максим Ликсутов.

Выпуск «Тройки» приурочили ко дню рождения московской пешеходной разметки. Впервые ее нанесли на дорожное покрытие Ленинского проспекта 68 лет назад.

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Карту можно будет приобрести на стойках «Живое общение», во флагманских магазинах метрополитена на станциях «Маяковская» и «Трубная», а также через интернет-магазин.

Глава дептранса отметил, что безопасность пешеходов стала приоритетным направлением для городских властей.

«Для этого мы устанавливаем новые светофоры, оборудуем островки безопасности и организуем пешеходные переходы», — добавил Ликсутов.

В начале декабря дептранс выпустил тематические «Тройки» для влюбленных в Москву. На них изобразили знаковые места столицы.