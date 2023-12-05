05 декабря 2023, 10:11
Дептранс выпустил тематические «Тройки» для влюбленных в Москву
Дептранс выпустил тематические карты «Тройка» «Твой город — твое дело» в Москве
Дептранс выпустил тематические проездные карты «Тройка» со знаковыми местами столицы. Они вышли под общей тематикой «Твой город — твое дело», сообщил в Telegram-канале заммэра Москвы Максим Ликсутов.
«На карте вы увидите знаковые места города: Красную Площадь, Сталинские высотки, Москва-Сити и другие достопримечательности», — заявил он.
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Приобрести «Тройки» можно в кассах Кольцевой линии метрополитена, тираж ограничен. Проект разработали совместно с кадровыми сервисами правительства Москвы.
Еще одни тематические карты выпустили в столице к 75-летию Госфильмофонда. На них изобразили кадры из фильма «Человек с киноаппаратом» коллекции Главного киноархива. Наиболее актуальными стали «Тройки» ко Дню рождения Деда Мороза с изображением столичной резиденции главного волшебника.
Москва 2023
Дептранс Москвы
Максим Ликсутов
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