Транспорт 16 февраля 2024, 19:05 Тридцать новых маршрутов наземного транспорта заработали в Москве в 2023 году Ликсутов: 30 новых маршрутов наземного транспорта запустили в Москве в 2023 году РИА «Новости»

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В Москве в прошлом году запустили 30 новых маршрутов наземного городского транспорта. Об этом сообщила пресс-служба столичного дептранса.

По итогам 2023 года специалисты на время поменяли трассы следования 76 маршрутов из-за строительства. А также запустили 30 новых маршрутов в разных округах мегаполиса. Кроме того, создали 100 новых остановок наземного транспорта.

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Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что специалисты проанализировали более 180 маршрутов, где возникали затруднения в движении, а потом проработали их так, чтобы они стали удобнее для пассажиров.

«Диспетчеры службы управления наземным транспортом „Организатора перевозок“ контролируют движение автобусов и электробусов, следят, чтобы расписание четко соблюдалось, а также регулируют работу водителей», — подчеркнул Ликсутов.

Кроме того, режим работы наземного транспорта изменится в Новой Москве, ЗАО и ЮЗАО.