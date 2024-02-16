16 февраля 2024, 19:05
Тридцать новых маршрутов наземного транспорта заработали в Москве в 2023 году
Ликсутов: 30 новых маршрутов наземного транспорта запустили в Москве в 2023 году
В Москве в прошлом году запустили 30 новых маршрутов наземного городского транспорта. Об этом сообщила пресс-служба столичного дептранса.
По итогам 2023 года специалисты на время поменяли трассы следования 76 маршрутов из-за строительства. А также запустили 30 новых маршрутов в разных округах мегаполиса. Кроме того, создали 100 новых остановок наземного транспорта.
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Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что специалисты проанализировали более 180 маршрутов, где возникали затруднения в движении, а потом проработали их так, чтобы они стали удобнее для пассажиров.
«Диспетчеры службы управления наземным транспортом „Организатора перевозок“ контролируют движение автобусов и электробусов, следят, чтобы расписание четко соблюдалось, а также регулируют работу водителей», — подчеркнул Ликсутов.
Кроме того, режим работы наземного транспорта изменится в Новой Москве, ЗАО и ЮЗАО.
Автобусы
Максим Ликсутов
Москва
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