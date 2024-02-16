Транспорт 16 февраля 2024, 18:45 Режим работы наземного транспорта изменится в Новой Москве, ЗАО и ЮЗАО Режим работы наземного транспорта в ТиНАО, ЗАО и ЮЗАО изменится с 17 февраля Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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С субботы, 17 февраля, в Новой Москве изменят работу наземного транспорта, а также на западе и юго-западе мегаполиса. Об этом сообщили в пресс-службе столичного дептранса.

Новые остановки заработают на трех маршрутах, чтобы горожанам было удобнее и проще добираться до пунктов назначения. Кроме того, после открытия МЦД-4 скорректировали часть маршрутов.

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Теперь москвичи будут пользоваться удобными остановками у образовательных учреждений и жилых домов. Вдобавок движение составов на загруженных маршрутах переорганизуют.

«Основной пассажиропоток в районах Переделкино, Солнцево, Говорово, Внуково и Пыхтино перешел на рельсовый каркас. Часть автобусов с этих маршрутов направим на загруженные участки», — объяснили в ведомстве.

Ранее стало известно, что расписание поездов на пригородных направлениях временно изменят в праздники в Москве.