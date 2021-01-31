Три станции метро закрыли в Петербурге из-за подозрительных предметов

«В 12:49 станции „Пушкинская“, „Звенигородская“ закрыты в связи с обнаружением бесхозного предмета. Поезда проследуют станции без остановки», — говорится в сообщении.

Позже появилось сообщение, что в 13:39 на вход и выход закрылась станция «Гостиный Двор». Там тоже обнаружили подозрительный предмет. Через нее поезда будут ехать без остановки.

Также, по данным организации, в 13:53 на вход открыли станцию «Звенигородская». Однако переход между «Пушкинской» и «Звенигородской» остается закрытым.

Ранее в канале сообщили, что в 11:32 была закрыта станция «Площадь Восстания».

В Москве по требованию полиции закрыты станции метро «Красные Ворота» и «Сухаревская». Поезда проезжают станции без остановок. Сотрудники правоохранительных органов дежурят у станций и выборочно задерживают подозрительных молодых людей. В частности, были задержаны несколько человек, которые находились в нетрезвом состоянии.