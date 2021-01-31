Станции метро «Красные Ворота» и «Сухаревская» закрыли в Москве по требованию полиции

Станции метро «Красные Ворота» и «Сухаревская» закрыли в Москве на вход и на выход по требованию полиции. Поезда проезжают станции без остановок.

В центре Москвы сотрудники полиции и ОМОНа проводят задержания участников несанкционированной акции. По данным департамента региональной безопасности столицы, на несогласованный митинг вышли около 300 человек, из них 200 собрались на Сухаревской площади, около 100 — у станции «Красные Ворота», сообщил ТАСС. Проводятся задержания, некоторые из нарушителей оказывают сопротивление.

Станция «Трубная» ранее также была закрыта на выход пассажиров. Правоохранители дежурят у станций и выборочно задерживают подозрительных молодых людей. В том числе задержали нескольких человек, которые находились в нетрезвом состоянии.

На Лубянской площади, где люди планировали в воскресенье провести незаконную акцию, выставили ограждения.

В МВД ранее предостерегали от участия в несогласованном митинге 31 января. Нарушителей будут привлекать к ответственности, вплоть до уголовной.