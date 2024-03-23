Транспорт 23 марта 2024, 10:40 Трассу «М-3 Украина» частично перекрыли в Брянской области ГИБДД Брянской области: на участке дороги М-3 «Украина» ввели ограничения РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Брянской области на время перекрыли участок дороги «М-3 Украина». Ограничения будут действовать для всех видов транспорта, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что ограничения затронули отрезок федеральной трассы «М-3 Украина» с 368-го по 385-й километры. Участок перекрыли в полночь, чтобы обеспечить безопасность автомобилистам и пешеходам.

Реклама

Автоинспекторы уточнили, что перекрытый участок можно объехать по организованному маршруту: «М-3 Украина» — «Р-120 Орел — Брянск — Смоленск — граница с Республикой Беларусь» — «А-240 Брянск — Новозыбов — граница с Республикой Беларусь» — «Брянск — Новозыбков — Трубчевск — Суземка».

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил об обнаружении машины под Брянском, на которой, предположительно, ехали подозреваемые в теракте в Crocus City Hall. По его словам, автомобиль нашли минувшей ночью.