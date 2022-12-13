Важное 13 декабря 2022, 15:23 Трассу М-12 продлят до Екатеринбурга и Тюмени Вице-премьер Хуснуллин: до конца 2024 года до Екатеринбурга и Тюмени продлят трассу М-12

Читать 360tv в

Федеральную трассу М-12 продлят до Екатеринбурга и Тюмени, заявил зампред правительства Марат Хуснуллин. По его словам, это сделают до конца декабря 2024 года, сообщил ТАСС.

«В конце декабря 2024 года мы планируем доехать до Екатеринбурга и от Екатеринбурга до Тюмени. Значит, очень непростая задача», — рассказал Хуснуллин. Он добавил, что в следующем году начнут строить участок дороги от Казани до Екатеринбурга. Сейчас специалисты подготавливают территории. Зампред правительства пообещал, что до конца 2022 года дорожники выйдут «на основной ход».

Реклама

Трассу М12 Москва — Тюмень назовут «Восток», а дорога, которая соединит Санкт-Петербург и Владивосток, получит название «Россия». Президент Владимир Путин поддержал эту инициативу. Глава государства поблагодарил всех специалистов, занятых в сфере дорожного строительства.

Реклама