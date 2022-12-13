Власть 13 декабря 2022, 15:13 Транспортный коридор между Петербургом и Владивостоком назвали «Россия» Путин одобрил название «Россия» для транспортного коридора «Запад — Восток»

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Соединяющий Санкт-Петербург и Владивосток транспортный коридор получил название «Россия», а трассу М12 Москва — Казань — Екатеринбург назовут «Восток». Эту инициативу поддержал президент России Владимир Путин в ходе церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры.

В ходе совещания президент напомнил, что поручил провести общественное голосование по выбору названий для трассы М12 и транснационального коридора с рабочим именем «Запад — Восток».

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О результатах голосования Путину сообщил премьер-министр Марат Хуснуллин. Он пояснил, что россияне выбрали названия «Восток» и «Россия».

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«Давайте, как люди сказали, так и сделаем. Большая трасса — „Россия“, а вот этот участок — „Восток“, — дал поручение Путин.

Президент отметил, что сегодня в рамках этого транспортного коридора откроются три новых участка трассы Москва — Казань — Екатеринбург. Два находятся в Свердловской области, один — во Владимирской.

Также продолжается работа над транспортным коридором Север — Юг, в который вошли развязка около городского округа Мытищи и реконструированный отрезок автострады М-4 «Дон» в Воронежской области.

Путин поблагодарил рабочих, инженеров, проектировщиков и других участников, занятых в сфере дорожного строительства. Президент подчеркнул что их профессионализм и ответственность помогли сохранить высокие темпы работ и реализовать все намеченные планы.