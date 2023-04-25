Транспорт 25 апреля 2023, 14:14 Трассу Керчь — Феодосия — Джанкой построят в Крыму Глава Крыма Аксенов: для упрощения логистики построят трассу Керчь — Феодосия — Джанкой РИА «Новости»

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В Крыму построят дополнительную трассу, которая поможет разгрузить центр полуострова и ускорить доставку грузов. Об этом объявил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.

«Для упрощения логистики планируется построить трассу Керчь — Феодосия — Джанкой, что позволит освободить центр полуострова от грузового транспорта и сократит время доставки грузов», — написал он.

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По словам главы Крыма, план строительства дороги внесут на рассмотрение федерального правительства после того, как специалисты проведут геологические изыскания, назовут необходимое количество полос и составят смету.

За девять лет после воссоединения с Россией в Крыму возвели несколько крупных инфраструктурных объектов, в том числе мост через Керченский пролив и международный аэропорт Симферополя, построили около четырех тысяч километров автодорог. В 2022 году объем грузоперевозок по Крымской железной дороге нарастили на 12–15%, сообщили «Известия».