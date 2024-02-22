Транспорт 22 февраля 2024, 17:26 Транспортный хаб «Говорово» на западе Москвы построили на 90% Бочкарев: транспортный хаб «Говорово» в районе Солнцево в Москве готов на 90% РИА «Новости»

Читать 360tv в

Новый транспортный хаб «Говорово» в районе Солнцево на западе Москвы построили на 90%. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.

Проект включает в себя строительство и модернизацию дорог общей длиной 1,65 километра, в частности, обновление Татьяниного Парка и улицы 50 лет Октября.

Реклама

В рамках проекта построят две зарядные станции для электробусов, площадку для их ожидания и разворота, а также плоскостные парковки для личного транспорта.

Кроме того, предусмотрена модернизация электросетевого оборудования и системы дождевой канализации, а также установка пяти новых светофоров.

В настоящий момент начались работы по оформлению фасада здания конечной станции и прокладке коммуникационных сетей.

Также московский городской вокзал Митьково МЦД-3 откроют в столице 2024 году. Он граничит с районами Сокольники и Красносельский.