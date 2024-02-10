Москва 10 февраля 2024, 09:54 Московский городской вокзал Митьково МЦД-3 откроют в этом году Мэр Москвы Собянин: городской вокзал Митьково станет 39-й станцией МЦД-3 Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Открытие нового городского вокзала Митьково третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) состоится в 2024 году. Он граничит с районами Сокольники и Красносельский, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Сейчас специалисты монтируют инженерные коммуникации и металлоконструкции наземной части вестибюля, также идет остекление турникетного зала», — уточнил он.

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Глава города отметил, что пассажиры смогут со станции МЦД-3 «Митьково» бесплатно сделать пересадку на Большую кольцевую и Сокольническую линии метро, на наземный транспорт. К примеру, добраться до трамваев можно будет примерно за пару минут.

По словам мэра, около станции обустроят безопасные зоны для пешеходов, автобусные остановки перенесут поближе к железной дороге. На территории проведут благоустройство, включая озеленение с высадкой деревьев и установку освещения.

«„Митьково“ станет 39-й станцией на МЦД-3 и 81-м московским городским вокзалом на действующих диаметрах и МЦК», — заключил он.

На севере Москвы также начали строить городской вокзал «Петровско-Разумовская». Он свяжет два диаметра, две ветки метрополитена и маршруты наземного транспорта.