«Только небезопасно стояли зрители»: чуть не сбивший людей гонщик назвал такую аварию обычной

Гонщик Олег Лодзинский, машина которого вылетела с трассы во время ралли в Ленобласти и чуть не сбила болельщиков, не имеет претензий к организаторам. А еще в разговоре с «360» он призвал популяризировать автоспорт в России.

Это была обычная авария, такие часто происходят в автоспорте, заявил он.

«Только небезопасно стояли зрители — и получилась такая опасность для их жизней и здоровья», — сказал карельский гонщик.

В месте, куда вылетела машина, стояло очень много людей. Но невозможно же каждого контролировать, всегда найдется несколько человек, которым на все все равно.

«Через 10-15 минут после аварии, когда я начал приходить в себя, я пошел к автомобилю и сам сделал им замечание о том, что они дальше продолжали там стоять. Тут ничего не поделаешь, всегда найдется такой человек — не только в автоспорте, но и в целом в жизни», — сказал Лодзинский.

Поэтому к организаторам у него нет вопросов. Трасса была длинной, но больше никаких опасных ситуаций не произошло.

«Все под контролем, все в порядке. И людей на дороге, и стоящих возле дороги — ничего такого не было», — сказал гонщик.

У Лодзинского сильное сотрясение мозга, он до сих пор испытывает головные боли. А со штурманом все в порядке.

Спортсмен нашел выход, как обезопасить всех зрителей на подобных соревнованиях. Решение надо искать максимально глубже — вообще в популяризации автоспорта в России.

«В Прибалтике — Эстонии, Латвии — это большой праздник для всех людей, с концертами, салютами и прочим. А в России такого нет. Благодаря этой популяризации люди будут больше читать, больше узнавать о самой безопасности — где можно стоять, где не нужно», — сказал Лодзинский.

До этого он не попадал в такие сильные аварии. «Разбили очень сильно автомобиль, сейчас не знаем, на что его ремонтировать», — сказал собеседник «360».

На таком уровне он занимается автоспортом два года.

ЧП случилось на ралли «Пикник» в поселке Мельниково Приозерского района в Ленинградской области. Зритель, который стоял на обочине трассы, отпрыгнул в сторону в последнюю секунду.