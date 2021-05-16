Едва не погибшие под раллийным автомобилем россияне продолжили смотреть заезд на том же месте

Гонщик Олег Лодзинский, машина которого вылетела с трассы во время ралли в Ленобласти, заявил, что после инцидента едва не погибшие под его колесами зрители продолжили смотреть соревнования на этом же месте. Организаторы на это никак не отреагировали.

По словам спортсмена, на этом повороте вообще нельзя было разрешать смотреть гонку. Отдельный вопрос к организации безопасности на трассе.

«Когда я пришел в себя, я увидел, что после аварии люди продолжали стоять в том же месте», — возмутился в он в комментарии «Подъему».

Лодзинский добавил, что показывал видео аварии организаторам ралли. По его словам, никакой реакции от них не было.

По словам гонщика, больше всего пострадал его Volkswagen Golf. У него самого — сотрясение. Со штурманом все в порядке.

«У меня сотрясение, со штурманом все в порядке. Несмотря на списанный автомобиль и свое состояние, я рад, что никого не зацепил», — добавил он.

На кадрах с места ЧП можно видеть, как зритель, который находился на обочине трассы, сумел отпрыгнуть в сторону в последнюю секунду. Инцидент произошел на ралли «Пикник» в поселке Мельниково Приозерского района Ленинградской области.