Тесты на COVID-19 в аэропорту и пассажиры в масках. Какими будут первые международные перелеты после пандемии

Пандемия практически полностью парализовала международное авиасообщение. Введенные из-за коронавируса ограничения постепенно снимают. Глава аналитической службы «АвиаПорт» Олег Пантелеев рассказал «360», какими будут первые полеты.

Эксперт напомнил, что количество аэропортов, которые на первом этапе откроют для международных перелетов, ограничено шестью городами.

«Правда, в Москве можно будет выполнять полеты из трех столичных аэропортов. Поэтому общее количество аэропортов больше шести», — заметил Пантелеев.

По его словам, основные правила перевозки, уже существующие на внутрироссийских рейсах, останутся прежними. Пассажирам необходимо использовать средства индивидуальной защиты — маски и перчатки, антисептики, — соблюдать социальную дистанцию. Дополнения тоже будут.

«Те граждане, которые прибывают из-за рубежа, должны будут в аэропорту, на борту самолета, заполнить анкеты. В течение трех дней после прибытия в Россию — сдать тест на коронавирус по методу ПЦР и предоставить данные теста на сайте госуслуг», — пояснил аналитик.

Подобные меры, обратил он внимание, позволят избежать 14-дневной самоизоляции. Кроме того, и столичные, и региональные аэропорты готовятся к тому, чтобы предлагать тестирование на СОVID-19 по экспресс-методу.

«Вылетая, можно будет оперативно получить справку для въезда в другую страну, если потребуется, и, возвращаясь, пройти тестирование и буквально спустя час получить результаты», — рассказал Пантелеев.

Актуальные рекомендации Росавиации, согласованные с Роспотребнадзором, не ограничивают каким-либо образом рассадку в самолете. Глава «АвиаПорта» предположил, что определяться все будет «только спросом на перевоз».

«Сейчас прогнозируется довольно большой спрос на международные перелеты. Можно предположить, что загрузка будет близка к 100%», — сказал он.

Что касается цен, то они точно не опустятся ниже прошлогодних. Возможно, даже окажутся чуть выше. Перелеты внутри страны пока дешевле, чем годом ранее. Авиакомпаниям приходится выставлять вывозные рейсы на внутрироссийские, и предложение ощутимо превышает спрос.

«По мере открытия авиасообщения профицит сократится и цены уже не будут демпинговыми», — заключил Олег Пантелеев.