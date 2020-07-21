СМИ: международные полеты разрешат из шести городов России

Страны постепенно снимают режимы ограничений, введенные ранее из-за коронавируса. Так в России, на первом этапе возобновления международного авиасообщения, полеты могут разрешить из шести крупных городов.

Такое предложение направил в правительство первый заместитель министра транспорта, глава Росавиации Александр Нерадько, пишет газета «Известия».

Речь идет о Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске и Владивостоке. При этом эти города выбирались по географическому принципу — в каждом макрорегионе определен крупный аэропорт, через который за рубеж смогут летать также и жители соседних городов. Однако, как считают эксперты, от этого решения могут пострадать чартерные авиакомпании.

На втором этапе Роспотребнадзор будет отслеживать эпидемическую ситуацию. Каждые две недели совместно с Росавиацией и МИДом ведомство будет направлять в правительство перечень стран, полеты в которые будут возможны из любого международного аэропорта страны.

При этом подчеркивается, что дата начала международных полетов пока не определена.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о необходимости возобновления международного авиасообщения. По его словам, авиасообщение возобновлять нужно. Однако необходимо брать во внимание тот факт, что никаких послаблений сейчас быть не должно. Министр уверен, что для восстановления полетов нужно внести некоторые оговорки.