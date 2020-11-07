Теплоход и баржа с мазутом сели на мель на Волге

Теплоход «Евростар-1» в составе с наливной баржей с мазутом вышли за пределы судового хода и сели на мель 6 ноября, в 21:40. ЧП случилось на Волге на Георгиевском перекате между Сормово и Балахной. В связи с этим Нижегородская транспортная прокуратура начала проверку. Правоохранители проверяют, соблюдалось ли законодательство о безопасности плавания на внутренних водных путях.

После ЧП груз и нефтепродукты не разлились по реке, отметило ИА Nation News. Специалисты не зафиксировали повреждения обшивки судна. Никто не пострадал.

Теплоход и баржа принадлежат ООО «Контур СПб».

Ранее на мель сел сухогруз в Углегорском районе у западного побережья Сахалина. Судно потерпело бедствие из-за сильного шторма. Члены экипажа находились в безопасности после происшествия, для их спасения направили буксир.