Спасатели рассказали об экипаже севшего на мель судна у берегов Сахалина

В понедельник, 26 октября, судно потерпело бедствие по причине сильного шторма. В результате сухогруз унесло с рейда в противоположную от морской гавани сторону. Он вместе с членами экипажа оказался на мели. Судно направлялось в порт, чтобы выгрузить уголь, пишет «ПолитРоссия».

«Сухогруз вынесло на мель. На борту находится экипаж», — отметили спасатели.

Уточняется, что жизни членов экипажа находятся в безопасности. В настоящий момент эвакуировать их непросто из-за высоких волн. На место направился буксир.