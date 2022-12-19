Транспорт 19 декабря 2022, 07:58 Техосмотр в России станет дороже с 1 января 2023 года «Коммерсант»: с января техосмотр легковых автомобилей подорожает на 57% РИА «Новости»

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Стоимость процедуры техосмотра легковых автомобилей в России с 1 января 2023 года увеличится в среднем на 57%. Об этом сообщил «Коммерсант».

Большинство регионов увеличила цену процедуры до 913 рублей. При этом операторы ТО ждали более существенного подорожания, чтобы добиться рентабельности. Хотя техосмотр подорожал в два-три раза в Орловской, Омской областях и Хакасии. Один из самых дорогих тарифов могут ввести в Санкт-Петербурге — до 1,5 тысяч рублей. В Москве, где стоимость ТО не менялась с 2012 года, будет установлена цена в 913 рублей.

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Сильнее всего техосмотр подорожает в Орловской, Омской и Оренбургской областях — в 1,9-2,4 раза. Дешевле всего ТО будет стоить в Приморье, где цена поднимется на 3,9 процента, и Мурманской области с подорожанием на 6%. процентов).

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Ранее сообщалось, что осенью в России начал действовать приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС), предусматривающий новую методику расчета предельных тарифов на техосмотр в субъектах страны.