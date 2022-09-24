Техосмотр в России станет дороже | 360°

Транспорт 24 сентября 2022, 09:47 Поделиться Telegram

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Viber Техосмотр в России станет дороже ФАС: с 2023 года в РФ подорожает техосмотр Freepik.com

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Федеральная антимонопольная служба России опубликовала приказ, предусматривающий новую методику расчета предельных тарифов на техосмотр в субъектах страны. Обновленные цены начнут действовать с 2023 года. Приказ опубликовали на официальном сайте правовой информации.

Цены будут рассчитываться с учетом данных операторов техосмотра. На территории региона будет устанавливаться единый предельный тариф для каждой категории транспортного средства. Оператор также станет вправе предоставить предложение о предельном размере платы на предстоящий год не позднее 1 июля, затем тариф будет установлен региональными властями с учетом накопленной инфляции.

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Итого тариф на ТО поднимут минимум до 913 рублей за легковую машину.

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Приказ начинает действовать через 10 дней. Новые цены — с 2023 года.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов высказался о новых правилах, внесенных правительством в требования прохождения государственного техосмотра. Количество процедур при прохождении техосмотра сократилось с 82 до 55 пунктов.

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