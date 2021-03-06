Тарифы на парковку в Москве изменят 5 апреля

В Москве изменятся тарифы на платную парковку. Они станут другими на 193 участках столичных улиц с 5 апреля, сообщил департамент транспорта в Telegram.

В ведомстве заметили, что «это всего 10% платных мест с загрузкой 96 и более процентов, но эффект ощутит весь город».

Машину будет оставить дешевле на нескольких улицах, в том числе 2-м и 4-м Самотечных переулках, Средней Переяславской улице и Дербеневской набережной.

«На других начнет действовать дифференцированный тариф», — уточнили в Дептрансе. На улицах с загрузкой платных парковок 96% и больше, то есть почти полностью занятых, будет действовать тариф 380 рублей в час и в дневное время.

Благодаря заполнению платных парковок, считают в департаменте, удастся предотвратить блуждающий трафик. Из-за него возникают дополнительные пробки. Местные жители смогут по-прежнему парковаться бесплатно при наличии президентского разрешения.

«Стоимость парковки — это регулятор того, есть свободные места на парковке или нет. Если платная парковка занята все время больше, чем на 90% — значит, стоимость надо изменить, а если она пустует — цену можно снизить», — сказали в Дептрансе.

Предпринимаемы меры помогут местным жителям и другим водителям найти свободные парковочные места, а улицы будут разгружаться равномерно.

Ранее в департаменте, напомнила «Газета.ru», анонсировали подорожание эвакуации автомобилей — тоже с 5 апреля.