Парковки в Москве сделают бесплатными 8 марта

Московские городские парковки на один день будут бесплатными. В специальном режиме они будут работать в Международный женский день.

«В Международный женский день парковка будет бесплатной. Это касается и тех улиц, где на парковках действует повышенный тариф — 380 рублей в час днем и 200 рублей в час ночью. Платными останутся только парковки со шлагбаумом», — говорится в сообщении паркинга столицы.

6 и 7 марта парковки будут работать в обычном режиме: в субботу платно, а в воскресенье придется заплатить на парковках с повышенным тарифом по цене 380 рублей в час.

Также московский паркинг напоминает о необходимости соблюдения правил парковки. Неправильно припаркованный автомобиль может мешать пешеходам и другому транспорту.

Флористы рассказали «360», что в этом году модно дарить мимозу, ландыши и подснежники, они находятся на пике популярности. Если нужно, чтобы цветы простояли подольше, то стоит присмотреться к горшковым растениям, кустовой гвоздике и альстромерии.