«А контролером в метро можно будет? А охранником в метро? Мне кажется, это какого-то принципиального значения не имеет. Вот это точно было бы правильно относительно людей, которые злоупотребляли наркотическими средствами, — это да. А лишать профессии человека, который, может быть, в какой-то момент оступился… Не считаю это правильным, и это не способ борьбы с опасностью, которой могли бы подвергаться пассажиры», — заявил «360» автоэксперт, вице-президент национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

По мнению эксперта, в случае с осужденными за сексуальные преступления инициатива справедлива. Но в основном таксисты подвергаются большей опасности, чем пассажиры.

«Честно говоря, это чепуха и имитация деятельности. То ли плакать, то ли смеяться. Нужна здоровая атмосфера в обществе, отсутствие нервотрепки, стабильный заработок тех и других, отсутствие алкогольных и наркотических опьянений — вот это может помочь. Но это я нарисовал идеальную картинку», — добавил Хайцеэр.

Но не следует еще забывать об агрессивных пассажирах, если речь идет о такси. В этом случае может помочь перегородка между водителем и клиентом. Это бы обезопасило обоих.

«Нужны жесткая медицинская комиссия, пластиковая перегородка между водителем и пассажиром — это все, что я вижу», — резюмировал Хайцеэр.

Разговоры о запрете работать на общественном транспорте ранее осужденным ходили уже не один год, рассказал председатель Координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта таксист Андрей Попков. Такая инициатива связана с высокой преступностью на транспорте.

«Много водителей было, причем случаи были вопиющие. И такие же случаи были со стороны пассажиров. Почему-то на пассажиров никто внимания не обращает, хотя они за прошлый год убили не одного водителя такси. Это тоже нужно как-то регулировать и обращать на это внимание. И еще отдельные вопросы про иностранных граждан. Отдельный иностранный гражданин, который сегодня а-ля „работает“ в такси, водит арендованный автомобиль — будет брать справку о судимости? Кто ему ее даст? Соответственно, здесь нужны жесткие меры. Допустим, если владелец транспортного средства выдал автомобиль иностранцу, который не предоставил справку, он должен нести за это уголовную ответственность», — рассказал Попков.

По его словам, сейчас в такси юридически нет работы. Вместо этого есть прокат такси, в котором ездят все кому не лень, был бы стаж за рулем три года.

«Такси — криминальная отрасль на 95%. Пока не будет трудовых отношений, все меры, которые предлагаются, — это детский лепет на лужайке и перекладывание из одного кармана в другой. Пока в такси не будет полноценного работодателя, порядка в отрасли не будет. Хоть мы запретим уголовников, хоть иностранцев, послезавтра мы запретим с зелеными глазами, потом с квадратной головой. Все это полумеры. А должен работать Трудовой кодекс России. Пришел на работу, устроился — трудовая книжка, социалка, пенсии. Человек должен быть защищен», — заключил Попков.