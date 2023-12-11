Транспорт 11 декабря 2023, 10:45 Электробусы начнут курсировать по еще четырем маршрутам в Москве Ликсутов: еще на четырех маршрутах в Москве начнут работать электробусы Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве электробусы начнут курсировать по еще четырем маршрутам на западе, юго-западе и востоке столицы. Об этом сообщил заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«За два дня — 9 и 11 декабря — электробусы вышли на три маршрута, а 12 декабря выйдут еще на один», — уточнил он.

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Электробусы вышли на маршруты № 807, № 104 и № 142, а завтра они начнут ходить по маршруту № 974. В рабочие дни по этим направлениям совершается около 15 тысяч поездок.

Ликсутов добавил, что Москва стала лидером в Европе по числу этого экологичного транспорта. Так, по столичным улицам уже курсируют 1300 электробусов, а до конца 2024 года город получит еще 1200 таких машин от российских производителей ПАО «КАМАЗ» и «Группы ГАЗ». Всего в мегаполисе насчитывается уже более 100 маршрутов, по которым ходит этот современный общественный транспорт.

Ранее москвичам рассказали о новых маршрутах общественного транспорта. Так, в столице появились пять новых маршрутов наземного транспорта и более 20 остановок.