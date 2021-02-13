Свыше 130 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы

В Москве из-за снегопада в столичных аэропортах задержаны и отменены более 130 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

По состоянию на 18:18 в аэропорту Внуково задержан 21 рейс, еще два рейса отменили. В аэропорту Домодедово задержано 83 рейса и 21 отменен. В аэропорту Шереметьево задержано 14 рейсов.

Рекордный снегопад в Москве внес свои коррективы не только в расписание аэропортов, где многие пассажиры столпились в ожидании вылета, но и осложнил ситуацию на дорогах, где даже в субботу утром отмечались девятибалльные пробки. Синоптики подсчитали, что за последние дни выпало уже более половины месячной нормы осадков, а сугробы достигли полуметровой высоты.

Снегопад, как ожидается, завершится не раньше 14 февраля. Но на следующей неделе тоже прогнозируют снег, однако интенсивность осадков в столичном регионе снизится, рассказало RT.

Гидрометцентр ранее объявил штормовое предупреждение в связи с аномальными морозами, которые ожидаются в центральной части России.