Жителей ЦФО предупредили о грядущих аномальных морозах

Штормовое предупреждение выпустил Гидрометцентр России в связи с аномальным похолоданием в Центральном федеральном округе. Температура опустится на 7-12 градусов ниже климатической нормы.

Температура воздуха в ЦФО 14–18 февраля в ночные часы будет опускаться до -24…-30 градусов. Днем средняя температура составит -11…-17 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра.

Синоптики также предупредили, что в субботу и в воскресенье в большинстве регионов Центральной России ночью ожидается похолодание до -21…-24 градусов. Обильные снегопады в выходные пройдут в Подмосковье, а также в Ивановской, Калужской, Рязанской, Костромской, Орловской и Курской областях. Сильный снег добрался и до севера Поволжья.

В Москве ночью выпало от пяти до 10 сантиметров снега. В центре и на северо-западе столицы к утру пятницы намело 45 сантиметров. Синоптики предупредили, что снегопад продолжается, и в эти дни возможные новые рекорды высоты сугробов. Между тем из-за непогоды Москва встала в пробках, которые достигли 10 баллов.