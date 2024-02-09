Транспорт 09 февраля 2024, 16:48 Светофоры с новой функцией для пешеходов начали тестировать в Москве ЦОДД Москвы начал тестировать светофор с функцией предупреждения об автомобилях РИА «Новости»

Читать 360tv в

Центр организации дорожного движения Москвы начал тестировать инновационный светофор, способный информировать пешеходов о приближении машин из-за поворота. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного дептранса.

В ЦОДД объяснили, что раньше пешеходы могли попасть в опасную ситуацию, если зеленый свет горел одновременно для пешеходов и поворачивающих машин. Пешеходы не знали о том, приближается ли из-за поворота автомобиль. С появлением новой функции передвижение станет безопаснее для горожан.

Реклама

«При совмещенном движении на пешеходном светофоре дополнительно мигает белый силуэт автомобиля и восклицательный знак», — сообщили специалисты.

По словам главы дептранса Максима Ликсутова, тестирование новых приборов идет на пяти дорожных участках.

«Если оно будет успешным, рассмотрим возможность использовать такие светофоры», — сказал он.

В столичной Госавтоинспекции сообщили, что число дорожных аварий в январе значительно снизилось. Количество погибших и пострадавших в ДТП также значительно сократилось.