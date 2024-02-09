Общество 09 февраля 2024, 14:36 Число дорожных аварий в январе снизилось в Москве ГИБДД: количество ДТП в Москве в январе сократилось на 16,8% РИА «Новости»

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Количество ДТП в Москве в январе снизилось на 16,8%. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

По информации ведомства, число погибших и пострадавших в автомобильных авариях уменьшилось на 31,6% и 19,2% соответственно.

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Самыми распространенными видами ДТП были столкновения автомобилей, наезды на пешеходов и на припаркованные авто. Аварии, в которых пострадали люди, происходили из-за несоблюдения дистанции или скоростного режима, нарушение требований сигналов светофора и правил проезда через пешеходные перекрестки.

Сотрудники ГИБДД призвали москвичей быть внимательными на дорогах и соблюдать правила движения.

По итогам 2023 года в столице произошло более восьми тысяч ДТП. В них погибли 304 человека, а еще 8967 получили различные травмы.