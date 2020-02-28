Сумма штрафов за на рушение ПДД в 2019 году превысила 106 млрд рублей
Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на отчет ГИБДД РФ. В 2018 году было выписано на 11% меньше штрафов, их сумма, напротив, увеличилась на 8,5%. Уже оплачено примерно 69 миллиардов, что на 7% вышел показателя 2018 года.
В материалах ГИБДД сказано, что число нарушителей ПДД в 2019 году выросло на 13% до 117,2 миллионов человек. Львиная доля нарушений (97,3 миллиона) была выявлена с помощью камер автоматической регистрации. За прошлый год сотрудники ГИБДД задержали около двух миллионов нарушителей-пешеходов. Было задержано около 330 тысяч водителей, севших за руль в состоянии опьянения.
За выходные 22–23 февраля в Подмосковье в нетрезвом состоянии были задержаны 106 водителей. Из них 53 человека отказались проходить медосвидетельствование.