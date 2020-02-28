Сумма штрафов за на рушение ПДД в 2019 году превысила 106 млрд рублей

Сотрудники ГИБДД в минувшем году выписал более 142 миллионов штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Общая сумма взысканий составила 106,5 миллиардов рублей.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на отчет ГИБДД РФ. В 2018 году было выписано на 11% меньше штрафов, их сумма, напротив, увеличилась на 8,5%. Уже оплачено примерно 69 миллиардов, что на 7% вышел показателя 2018 года.

В материалах ГИБДД сказано, что число нарушителей ПДД в 2019 году выросло на 13% до 117,2 миллионов человек. Львиная доля нарушений (97,3 миллиона) была выявлена с помощью камер автоматической регистрации. За прошлый год сотрудники ГИБДД задержали около двух миллионов нарушителей-пешеходов. Было задержано около 330 тысяч водителей, севших за руль в состоянии опьянения.

За выходные 22–23 февраля в Подмосковье в нетрезвом состоянии были задержаны 106 водителей. Из них 53 человека отказались проходить медосвидетельствование.