24 февраля 2020, 14:18
Больше сотни нетрезвых водителей остановили в Подмосковье в праздничные выходные
В Подмосковье за два выходных дня сотрудники Госавтоинспекции задержали 106 водителей в нетрезвом состоянии. 53 водителя отказались проходить медицинское освидетельствование. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
По данным ведомства, 23 февраля были задержаны 64 водителя в состоянии опьянения. Еще четырех человек задержали за перевозку и хранение наркотических веществ.
В отношении всех задержанных водителей проводится проверка для принятия решения в рамках законодательства. Им грозит штраф и лишение прав.
В выходные ГИБДД региона усилила патрулирование территории — массовые проверки прошли в 30 муниципальных образованиях Подмосковья. Сотрудниками Госавтоинспекции также было выявлено восемь транспортных средств, находящихся в розыске.