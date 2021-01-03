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    03 января 2021, 02:55

    Субсидированные авиабилеты вызвали ажиотаж в Хабаровске

    Анастасия Кукова

    После открытия продажи льготных субсидируемых билетов на рейсы группы «Аэрофлот» в кассах Хабаровска был зафиксирован ажиотажный спрос. Жители города начали занимать очереди, простаивая в них по несколько часов на морозе.
    Субсидированные авиабилеты вызвали ажиотаж в Хабаровске

    Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники, люди встают в пять утра, чтобы получить талон в электронную очередь.

    «Но и это не гарантирует того, что можно будет купить билеты в этот же день. Например, вчера (2 января — ИФ) прошли только 74 человека», — сообщила агентству одна из жительниц Хабаровска.

    В одной из касс «Аэрофлота», расположенной на улице Ленина, произошла драка между двумя женщинами из-за места в очереди за электронными талонами.

    Еще один хабаровчанин сообщил агентству, что стоит в очередях второй день, так как бумажные ваучеры на детей можно использовать только при покупке билетов в собственных кассах авиакомпании.

    Представители авиакомпании агентству ситуацию пока не комментировали.

    Продажу авиабилетов по субсидируемым государством тарифам в городах Дальнего Востока, Калининграде и Симферополе «Аэрофлот» открыл 1 января 2021 года. Они действую на прямые рейсы группы в экономклассе для перевозок до 31 декабря 2021 года.