Субсидированные авиабилеты вызвали ажиотаж в Хабаровске

После открытия продажи льготных субсидируемых билетов на рейсы группы «Аэрофлот» в кассах Хабаровска был зафиксирован ажиотажный спрос. Жители города начали занимать очереди, простаивая в них по несколько часов на морозе.

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники, люди встают в пять утра, чтобы получить талон в электронную очередь.

«Но и это не гарантирует того, что можно будет купить билеты в этот же день. Например, вчера (2 января — ИФ) прошли только 74 человека», — сообщила агентству одна из жительниц Хабаровска.

В одной из касс «Аэрофлота», расположенной на улице Ленина, произошла драка между двумя женщинами из-за места в очереди за электронными талонами.

Еще один хабаровчанин сообщил агентству, что стоит в очередях второй день, так как бумажные ваучеры на детей можно использовать только при покупке билетов в собственных кассах авиакомпании.

Представители авиакомпании агентству ситуацию пока не комментировали.

Продажу авиабилетов по субсидируемым государством тарифам в городах Дальнего Востока, Калининграде и Симферополе «Аэрофлот» открыл 1 января 2021 года. Они действую на прямые рейсы группы в экономклассе для перевозок до 31 декабря 2021 года.