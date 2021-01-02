Открылась продажа льготных билетов на Дальний Восток и в Крым

Авиабилеты в города Дальнего Востока, а также в Симферополь и Калининград начали продавать по льготной цене, которую субсидирует государство. О старте продаж объявил «Аэрофлот».

Льготные тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний, входящих в группу «Аэрофлот» (в нее входят «Россия», «Победа» и другие перевозчики). Пассажиры полетят в экономклассе. Тарифы будут действовать в течение года.

Перелет из Владивостока, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска или Магадана в Москву обойдется в семь тысяч рублей. Из Хабаровска в Магадан — в четыре тысячи, в Новосибирск можно будет слетать за 5700 рублей, во Владивосток довезут за 1800 рублей, в Красноярск — за шесть тысяч рублей, в Петропавловск-Камчатский — за 2500 рублей, в Иркутск — за три тысячи, в Южно-Сахалинск — за тысячу рублей, рассказали ТАСС в пресс-службе авиакомпании.

Из Калининграда в Москву можно будет улететь за 3800 рублей, в Санкт-Петербург — за 3500 рублей. Из Симферополя в Сочи билеты будут продаваться по 2500 рублей.

Льготные билеты смогут купить россияне до 23 лет, а также женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, инвалиды и их сопровождающие, многодетные семьи.