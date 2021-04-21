Страховщикам предложили поделить на всех убытки от аварий таксистов

Водители такси чаще других автомобилистов попадают в ДТП. Причем зачастую они неправильно оформляют ОСАГО. Только треть машин российского автопарка такси застрахована по всем правилам, и в случае аварии сможет законно возместить ущерб или убытки.

Ведущие российские страховщики сообщили газете «Известия», что аварийность такси составляет 2,8% от общего количества ДТП в стране. Это 3574 аварии в год. При этом доля обычных машин, попавших в ДТП меньше, чем таксистов — 0,3% против 0,7%. Страховые события в таксопарке случаются в 7,2 раза чаще, чем в среднем по России. Уровень выплат выше среднерыночного в 2,2 раз.

Руководитель центра компетенций международного евразийского форума «Такси» Станислав Швагерус сообщил, что в сегменте обязательного страхования легкового такси существуют системные проблемы. Они связаны с высокой аварийностью, и игроки рынка уверены, что административно их решить не удастся.

При этом аварийность в разных таксопарках может отличаться в несколько раз. Если система допуска водителей отлажена, то аварийность находится на уровне среднегородской. Там, где она не выстроена, аварийность может составлять 100%. Поэтому страховщики несут высокие потери.

Однако в Российском союзе автостраховщиков (РСА) считают, что резкого повышения стоимости полиса допускать нельзя. Тогда таксисты вообще перестанут его покупать.

Уже сейчас из 480 404 зарегистрированных действующих таксистов специальное страхование ОСАГО есть только у 150 тысяч. В регионах количество нелегальных такси без полиса страхования составляет 40-90%.

В РСА считают, что для решения проблемы следует создать перестраховочный пул. То есть, делить принесенный таксистами убыток на весь рынок

«В результате на конкретную страховую компанию, застраховавшую таксопарк, ложатся не все убытки по нему, а только их часть, пропорциональная его доле в перестраховочном пуле. Такой механизм позволит временно сдержать рост тарифов для таксопарков», — отметили в союзе.

Эта инициатива может снять напряжение и поможет страховщикам компенсировать потери от работы с рынком такси.

В 2020 году количество аварий, произошедших по вине пьяных таксистов, выросло почти на 15%. Число жертв таких ДТП увеличилось в 2,5 раза.