Число погибших в ДТП по вине пьяных таксистов выросло в России в 2020 году

Число произошедших по вине пьяных таксистов аварий в 2020 году выросло почти на 15%, и почти в 2,5 раза увеличилось число жертв таких ДТП. Такие данные привели ТАСС в пресс-центре МВД России.

«Увеличилось на 14,8% (124) количество ДТП с участием водителей легкового такси, управляющих транспортным средством с признаками опьянения. Число погибших в этих происшествиях увеличилось на 137,5% (19)», — приводит агентство слова своего собеседника. Доля погибших в таких авариях в три раза больше удельного веса количества ДТП с их участием. Также представитель ведомства добавил, что виновниками в таких авариях в подавляющем большинстве — 89,5% — были таксисты в состоянии опьянения.

В общей сложности в 2020 году в России произошло 3574 ДТП с участием такси, следует из данных МВД. Это число на 1,2% меньше, чем годом ранее. Таксисты при этом были виновны почти в 63% аварий с их участием.

Рост аварий с участием машин такси зафиксирован в каждом четвертом регионе.

В 2020 году, как пояснили в МВД, значительное влияние на аварийность при осуществлении перевозок пассажиров в такси оказали коронавирусные ограничения. Так в период с апреля по май, когда был период строгих ограничений, зафиксировано снижение числа ДТП с участием такси, однако при этом произошел значительный рост погибших.

Страховые компании обсуждают с ЦБ и Минфином увеличение тарифов ОСАГО для такси, сообщали СМИ в начале апреля. Страховщики просят поднять цены минимум на 60%. В Центробанке заявили, что тарифный коридор не изменится до сентября 2021 года.