21 марта 2023, 04:18
Стотысячные штрафы предложили ввести в России за скручивание пробега у авто
«Известия»: РОАД выступили за введение штрафов за корректировку одометра автомобилей
Наказания за корректировку показаний одометра у автомобилей предложили ввести в России. С такой инициативой выступила ассоциация «Российские автомобильные дилеры». Как сообщили «Известия», физлиц предлагается штрафовать на суммы до 300 тысяч рублей. Юрлица могут поплатиться миллионом.
Как рассказал вице-президент ассоциации РОАД Алексей Подщеколдин, сегодня в России нет ответственности за скручивание пробега. При этом 80% рынка подержанных авто приходится на серых дилеров, которые регулярно продают автомобили с измененными показаниями одометра.
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По словам специалистов, скрученный пробег несет в себе опасность для покупателя — он может неожиданно обернуться дорогостоящим и незапланированным ремонтом.
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Ранее издание сообщало, что россиянам все чаще предлагают приобрести автомобили с пробегом из-за рубежа. Число объявлений о продаже таких машин за первые два месяца этого года на одной из площадок увеличилось в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Чаще всего предлагают приобрести авто таких брендов, как Honda, Toyota, Kia, Nissan и Hyundai.
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