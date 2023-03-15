Транспорт 15 марта 2023, 04:40 Автомобилей с пробегом стали больше ввозить в Россию «Известия»: ввоз автомобилей с пробегом из-за рубежа в 2023 году вырос в 3,3 раза Pxhere

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Россиянам все чаще предлагают приобрести автомобили с пробегом из-за рубежа. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные аналитиков сервиса «Авито Авто».

Только в январе–феврале 2023 года число объявлений о продаже таких машин на платформе увеличилось в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

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За год спрос на поддержанные автомобили на «Авито Авто» вырос более чем в два раза. Средняя цена машин с пробегом из-за границы составила 1,7 миллиона рублей. В начале 2023 года чаще всего под заказ из-за рубежа на платформе стали предлагать авто с пробегом таких брендов, как Honda, Toyota, Kia, Nissan и Hyundai.

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Сегодня все больше моделей машин ввозят в Россию по параллельному импорту, но при такой покупке стоит обратить внимание на ряд особенностей, предупредил заместитель главного редактора журнала «За рулем» Никита Гудков. Во-первых, нужно убедиться в наличии документа от производителя, который подтвердит, что автомобиль прошел проверку. Это может быть «Одобрение типа транспортного средства» или же «Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства».