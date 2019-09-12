Столкновение самолета с птицей опровергли в Шереметьево

«В текущем году в аэропорту Шереметьево не было зафиксировано фактов столкновений ВС с чайками», — указано в распространенном среди СМИ информационном сообщении пресс-службы московского аэропорта.

Эксперты проанализировали видеозапись, которую СМИ использовали как доказательство происшествия. В администрации Шереметьево утверждают, что в видеоролике снят другой аэропорт.

«При анализе видеозаписи было выявлено следующее. Форменная одежда сотрудника на аэродроме используется в другом аэропорту страны. Разметка аэродрома не соответствует разметке в аэропорту Шереметьево. Наземная техника данной модификации не используется в аэропорту Шереметьево», — указано в информационном сообщении.