Столкновение самолета с птицей опровергли в Шереметьево
Пресс-служба столичного аэропорта Шереметьево опровергла информацию, что при посадке в воздушной гавани 11 сентября пассажирский самолет столкнулся с птицей. В администрации аэропорта заверили, что с начала года ни один самолет в Шереметьево не сталкивался с чайками.
«В текущем году в аэропорту Шереметьево не было зафиксировано фактов столкновений ВС с чайками», — указано в распространенном среди СМИ информационном сообщении пресс-службы московского аэропорта.
Эксперты проанализировали видеозапись, которую СМИ использовали как доказательство происшествия. В администрации Шереметьево утверждают, что в видеоролике снят другой аэропорт.
«При анализе видеозаписи было выявлено следующее. Форменная одежда сотрудника на аэродроме используется в другом аэропорту страны. Разметка аэродрома не соответствует разметке в аэропорту Шереметьево. Наземная техника данной модификации не используется в аэропорту Шереметьево», — указано в информационном сообщении.