Самолет столкнулся с птицей при посадке в Шереметьево. Видео

Очередная трагедия чуть не случилась в аэропорту Шереметьево. В момент посадки самолета в него врезался баклан. Птица застряла под стойкой шасси.

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Как сообщила «Комсомольская правда», самолет совершал рейс из Алма-Аты. Пассажирский лайнер уже заходил на посадку, когда в него влетел крупный баклан.

Птица была обнаружена, когда самолет уже стоял на посадочной полосе. Птица жива. На кадрах видно, как она пытается освободиться.

По данным портала Flightradar24, самолет повреждений не получил. После посадки в Шереметьево он вновь поднялся в воздух и взял курс на Лиссабон.