Транспорт 22 февраля 2024, 16:55 Сто островков безопасности появится в Москве Ликсутов: в Москве оборудуют 100 новых островков безопасности в 2024 году Freepik

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В 2024 году на улицах Москвы появятся дополнительные 100 островков безопасности. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Обустройство более 100 островков безопасности в этом году — часть стратегии по снижению аварийности в городе», — отметил он.

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Так, новые зоны обозначат на Монтажной, Краснолиманской, Беловежской улицах. Они появятся в районах с высокой проходимостью людей, рядом с образовательными учреждениями, парками, торговыми комплексами и другими местами массового пребывания граждан.

Как правило, такие островки размещаются на разделительной полосе вблизи пешеходных переходов и выделяются специальной дорожной разметкой в форме треугольника. В некоторых случаях их также обозначают бордюром.

За нарушения для водителей предусмотрели штраф в размере 500 рублей, а за парковку на островке — до 1000 рублей.

Ранее московских водителей предупредили о пробках перед праздничными выходными. Трафик начнет расти уже 22 февраля с 16:00 из-за сокращенного рабочего дня.