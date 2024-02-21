Транспорт 21 февраля 2024, 13:37 Московских водителей предупредили о пробках перед праздничными выходными Дептранс Москвы предупредил водителей о росте числа машин накануне 23 февраля РИА «Новости»

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Перед началом праздничных выходных количество автомобилей на дорогах Москвы увеличится. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного дептранса.

Особенно сильными заторы будут в центре, вблизи крупных торговых центров, кафе и ресторанов. Трафик начнет расти уже 22 февраля с 16:00 из-за сокращенного рабочего дня. В праздничную пятницу 23 февраля движение будет более свободным — пробки составят 4-5 баллов, наиболее интенсивными они будут около крупных ТЦ.

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Сотрудники столичного дептранса порекомендовали москвичам пересесть на городской транспорт, чтобы сэкономить время.

Ранее москвичам пообещали мартовскую погоду на 23 февраля. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, днем уже будет от нуля до +4 градусов.