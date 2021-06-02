Стало известно, во сколько обойдется КАСКО для Aurus Senat

Страховщики из «Согласия» посчитали минимальную цену КАСКО для Aurus Senat 2021 года. Оказалось, что отдать придется полмиллиона рублей, сообщило РИА «Новости».

Стоимость базовой комплектации автомобиля составляет 18 миллионов рублей. Для расчета КАСКО страховщик взял за основу столичный регион страхования, десятилетний стаж вождения, два наемных водителя, оформление на юрлицо, коэффициент бонус-малус — 0,8.

«Полис КАСКО для авто в базовой комплектации будет стоить от 450 тысяч рублей. По данным Auto.ru, цена на Aurus Senat 2021 года выпуска начинается от 24 миллионов рублей. Полис на такую машину обойдется минимум в 600 тысяч рублей», — сообщил эксперт.

В конце мая стартовало серийное производство автомобилей премиум-класса Aurus в Елабуге. Российский президент Владимир Путин заявил, что серийный выпуск автомобилей Aurus усилит присутствие российских машин на международном рынке. Он отметил, что впервые в истории России фактически с нуля была создана целая линейка автомобилей представительского класса.