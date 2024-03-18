Транспорт 18 марта 2024, 19:35 Путин назвал альтернативу Крымскому мосту Путин: железная дорога через новые регионы станет альтернативой Крымскому мосту Pxhere

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Железную дорогу от Ростова-на-Дону до Донецка, Мариуполя и Бердянска восстановили. Об этом заявил президент Владимир Путин на митинге-концерте в честь десятилетия воссоединения Крыма с Россией.

Скоро железнодорожные пути будут проходить через Донбасс и Новороссию до Севастополя. Дорогу проложат в Крым через новые регионы, и она станет альтернативой Крымскому мосту.

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«Мы продолжим эту работу, и скоро железнодорожные составы пойдут прямо в Севастополь. И это будет еще одна альтернативная дорога вместо Крымского моста», — заявил глава государства.

Ранее Путин анонсировал улучшение трасс на юге России. В ближайшие пять лет в Азово-Черноморском регионе построят и реконструируют 460 километров федеральных и 320 километров региональных дорог.