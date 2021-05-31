Стало известно, какие марки машин предпочитают агрессивные водители

Аналитики выяснили, что водители с самым агрессивным стилем вождения чаще всего выбирают BMW и Lada. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сервис «Авто.ру».

«53% участников заявили, что самые „напористые“ водители управляют автомобилями BMW, это почти 90% от всех немецких марок. А еще это в девять раз больше, чем набрали Audi и Mercedes-Benz вместе», — говорится в исследовании.

Эксперты предположили, что драйверские настройки баварских машин толкают водителей на агрессивный стиль езды. Также лидирующую позицию в этом списке заняла Lada. Участники опроса поместили на третье место владельцев японских автомобилей.

Против Hyundai и Kia суммарно проголосовали только 6% опрошенных. Еще 4% — выступили против Toyota. Респонденты посчитали самыми аккуратными владельцев шведских и французских машин, также в этом перечне есть марки Audi и Mercedes-Benz. Большая часть респондентов отдает предпочтение японским и немецким автомобилям. Выяснилось, что отечественный транспорт выбирают в 3,5 раза реже. В исследовании приняли участие четыре тысячи россиян.