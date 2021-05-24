Броневик на базе Toyota Land Cruiser попал на видео

Южноафриканская компания SVI трансформировала внедорожник Toyota Land Cruiser в бронеавтомобиль. На YouTube появился ролик, посвященный этой машине, передают «Известия».

По данным издания, модель получила 4,5-литровый дизельный движок мощностью 202 «лошадки». Авто оснастили бронезащитой, соответствующей стандарту BR6, а также внедорожными шинами, массивной радиаторной решеткой, новыми крыльями, дверьми и порогами. Стоимость новинки — 1,8 миллиона южноафриканских рэндов (около 128 тысяч долларов).