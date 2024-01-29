Транспорт 29 января 2024, 13:42 Стала известна причина экстренной посадки летевшего из Харбина Sukhoi Superjet 100 Следком начал проверку экстренной посадки самолета Харбин — Якутск РИА «Новости»

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В Якутии устроили проверку после экстренной посадки самолета, летевшего из Китая. Перед приземлением экипаж доложил о технической неисправности, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в Telegram-канале.

«Днем 29 января 2024 года командир воздушного судна RRJ-95LR-100, следовавшего рейсом Харбин — Якутск, доложил об обнаружении технической неисправности в процессе полета», — сообщила пресс-служба.

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Самолет приземлился в пункте назначения, посадка прошла успешно. Никто не пострадал. В аэропорт выехала следственно-оперативная группа, началась доследственная проверка по части первой статьи 263 УК России «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». По результатам примут процессуальное решение.

В багажном отсеке лайнера сработал датчик дыма, сообщило МЧС Якутии. С борта самолета эвакуировали 30 пассажиров и девять членов экипажа. Открытого огня спасатели не заметили, но почувствовали запах дыма.