Происшествия 29 января 2024, 12:20 Летевший из Харбина Sukhoi Superjet 100 экстренно сел в Якутске МЧС: Sukhoi Superjet 100 сел в Якутске из-за срабатывания датчика дыма РИА «Новости»

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Летевший из Харбина в Якутск Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку из-за срабатывания датчика дыма в багажном отсеке. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Якутии.

Как уточнили в ведомстве, на борту севшего в аэропорту Якутска самолета находились девять членов экипажа и 30 пассажиров.

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После приземления SS 100 всех людей эвакуировали, подчеркнули в МЧС. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.

Во время внешней разведки специалисты не обнаружили открытого огня, но на борту присутствовал слабый запах дыма.

Дальнейшая информация уточняется, заключили в пресс-службе.