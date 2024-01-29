29 января 2024, 12:20
Летевший из Харбина Sukhoi Superjet 100 экстренно сел в Якутске
МЧС: Sukhoi Superjet 100 сел в Якутске из-за срабатывания датчика дыма
Летевший из Харбина в Якутск Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку из-за срабатывания датчика дыма в багажном отсеке. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Якутии.
Как уточнили в ведомстве, на борту севшего в аэропорту Якутска самолета находились девять членов экипажа и 30 пассажиров.
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После приземления SS 100 всех людей эвакуировали, подчеркнули в МЧС. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.
Во время внешней разведки специалисты не обнаружили открытого огня, но на борту присутствовал слабый запах дыма.
Дальнейшая информация уточняется, заключили в пресс-службе.
Авиация
МЧС РФ
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